Украинский тяжеловес, а по совместительству и форвард житомирян Александр Усик заскочил в Марбелью, чтобы поддержать своих одноклубников.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) посетил товарищеский матч Полесья с польской Сталью (1:1) на сборах в Испании.

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Вместе с легендарным чемпионом спарринг просматривал еще один украинский боксер Даниэль Лапин.

Усик, который сейчас готовится к бою с Тайсоном Фьюри именно в Испании, пообщался с президентом клуба Геннадием Буткевичем, главным тренером команды Юрием Калитвинцевым и своими одноклубниками – Денисом Бойко, Александром Назаренко и другими. Для некоторых, как вот для Бени Макуана, было за честь сфотографироваться с нашим чемпионом.

Напомним, Александр Усик проведет бой против Тайсона Фьюри 17-го февраля в Эр-Рияде. В этом поединке определится первый абсолютный чемпион мира в королевском дивизионе в XXI веке.

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