Украинцы за рубежом: Миколенко – большая стена, ассист Ярмоленко и новая восходящая звезда
22:41 - Читати українською
Футбол 24 продолжает мониторить выступления украинцев, которые играют за рубежом. Собрали все самое интересное.
Наши ведущие футболисты по-разному провели уик-энд. Ярмоленко отличился ассистом, Миколенко провел отличный матч, Соболь, Яремчук и Зинченко отдыхали. А кто стал новой украинской звездой? Ответ в видео от Футбол 24.
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