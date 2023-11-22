Уругвай одержал третью победу подряд, Чили сенсационно проиграл, Перу прервал позорную серию: отбор ЧМ-2026
Состоялся очередной тур отбора за выход на чемпионат мира 2026 года в Южной Америке. Счета и обзоры матчей читайте на "Футбол 24".
ЧМ-2026, квалификация. Южная Америка, 6-й тур
Парагвай – Колумбия – 0:1
Голы: Борре, 11
Эквадор – Чили – 1:0
Голы: Мена, 21
Уругвай – Боливия – 3:0
Гол: Нуньес, 15, 71, Вилламил (аг), 39
Перу – Венесуэла – 1:1
Гол: Йотун, 17 – Саварино, 54
Колумбия после победы над Бразилией (2:1) почувствовала уверенность и смогла взять три очка во втором матче подряд. Парагвай стал новой жертвой колумбийцев.
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Чили сенсационно проваливаются в отборе на ЧМ-2026. "Ла Роха" в прошлом туре не сумела обыграть Парагвай, а в этом уступила Эквадору. Три матча подряд чилийцы не могут оформить гол в ворота своих соперников.
Уругвай продолжает преследовать аргентинцев. Команда Бьелсы одержала третью подряд "сухую" победу. Невероятную результативность показывает лидер Ливерпуля Нуньес, который оформил дубль во встрече. В трех матчах нападающий забил четыре гола.
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