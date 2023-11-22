Состоялся очередной тур отбора за выход на чемпионат мира 2026 года в Южной Америке. Счета и обзоры матчей читайте на "Футбол 24".

ЧМ-2026, квалификация. Южная Америка, 6-й тур

Парагвай – Колумбия – 0:1

Голы: Борре, 11

Эквадор – Чили – 1:0

Голы: Мена, 21

Уругвай – Боливия – 3:0

Гол: Нуньес, 15, 71, Вилламил (аг), 39

Перу – Венесуэла – 1:1

Гол: Йотун, 17 – Саварино, 54

Колумбия после победы над Бразилией (2:1) почувствовала уверенность и смогла взять три очка во втором матче подряд. Парагвай стал новой жертвой колумбийцев.

Месси схватил за затылок звезду Реала во время скандального матча Бразилия – Аргентина

Чили сенсационно проваливаются в отборе на ЧМ-2026. "Ла Роха" в прошлом туре не сумела обыграть Парагвай, а в этом уступила Эквадору. Три матча подряд чилийцы не могут оформить гол в ворота своих соперников.

Уругвай продолжает преследовать аргентинцев. Команда Бьелсы одержала третью подряд "сухую" победу. Невероятную результативность показывает лидер Ливерпуля Нуньес, который оформил дубль во встрече. В трех матчах нападающий забил четыре гола.

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