Отбор ЧМ-2026

Бразилия – Аргентина – 0:1

Гол: Отаменди, 63

Удаление: Жоэлинтон (Бразилия), 81

Матч между двумя известнейшими южноамериканскими сборными с первых минут сопровождался бурными событиями.

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Арбитр вывел команды на поле, отыграли гимны, но встреча так и не началась. На трибунах полиция жестоко дралась с аргентинскими фанатами, которые вырывали кресла и бросались ими. Игроки "альбиселесте" подходили к трибунам, чтобы успокоить фанатов, впрочем, все попытки провалились. Месси, увидев беспорядок, решил покинуть поле со своей командой. Начало было отложено на 28 минут.

Когда удалось успокоить фанатов, матч все же начался. Обе команды показывали достаточно равный футбол, но Аргентина свой момент использовала и одержала победу благодаря голу Отаменди. Бразилия впервые в истории проиграла дома в матче отборочного цикла к чемпионату мира (ранее была 51 победа и 13 ничьих). В целом это третье поражение подряд пентакампеонов за последнее время.

Сейчас Аргентина имеет 15 очков и находится на первой строчке в турнирной таблице. Бразилия занимает шестое место с 7 баллами.