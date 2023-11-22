Відбувся черговий тур відбору за вихід на чемпіонат світу 2026 року у Південній Америці. Рахунки та огляди матчів читайте на "Футбол 24".

ЧС-2026, кваліфікація. Південна Америка, 6-й тур

Парагвай – Колумбія – 0:1

Гол: Борре, 11

Еквадор – Чилі – 1:0

Гол: Мена, 21

Уругвай – Болівія – 3:0

Голи: Нуньєс, 15, 71, Вільяміл (аг), 39

Перу – Венесуела – 1:1

Голи: Йотун, 17 – Саваріно, 54

Колумбія після перемоги над Бразилією (2:1) відчула впевненість і змогла взяти три очки в другому матчі поспіль. Парагвай став новою жертвою колумбійців.

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Чилі сенсаційно провалюється у відборі на ЧС-2026. "Ла Роха" в минулому турі не зуміла обіграти Парагвай, а в цьому поступилася Еквадору. Три матчі поспіль чилійці не можуть оформити гол у ворота своїх суперників.

Уругвай продовжує переслідувати аргентинців. Команда Б'єлси здобула третю поспіль "суху" перемогу. Неймовірну результативність показує лідер Ліверпуля Дарвін Нуньєс, який оформив дубль в зустірчі. В трьох матчах нападник забив чотири голи.

Перу зуміла перервати серію з чотирьох поразок поспіль, зігравши внічию з Венесуелою. Втім, це ніяк не вплинуло на турнірне становище команди. Перуанці так і залишилися на дні.

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