"Чего это мы сц*куны?": Месси схватил за затылок звезду Реала во время скандального матча Бразилия – Аргентина
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать эмоциий во время матча отбора к ЧМ-2026 против Бразилии (1:0).
Встреча между южноамериканскими командами началась с задержкой из-за беспорядков на трибунах. Впрочем, и на поле не обходилось без жарких стычек.
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Когда сборная Аргентины вернулась на поле, Родриго де Пауль в эмоциональной манере что-то обсуждал со звездой Реала Родриго. К ним присоединился Месси, который во время спора схватил бразильца за шею сзади.
Согласно информации Pasta de Campeón, капитан сборной Аргентины обратился к Родриго: "Если мы чемпионы мира, то чего это мы сс*куны?".
Напомним, что "альбиселесте" выиграли у сборной Бразилии со счетом 1:0. Аргентина набрала в отборочном цикле к ЧМ-2026 15 баллов и находится на первом месте. Бразильцы после трех поражений подряд занимают лишь шестую строчку, имея семь очков.
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