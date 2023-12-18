Для ФИФА все клубы равны, но некоторые все же немного ровнее других. Победитель Кубка Либертадорес стартовал на клубном ЧМ с полуфинала, а вот Аль-Ахли пришлось преодолеть еще один раунд. В четвертьфинале обладатели африканской ЛЧ разбили Аль-Иттихад (4:1). Представителя Саудовской Аравии не спасти все распиаренные многомиллионные звезды.

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Особенный матч для Фелипе Мело. Бразилец побил рекорд Паоло Мальдини и стал старейшим полевым игроком, сыгравшим на клубном чемпионате мира. Кроме того, у "питбуля" был зуб на сегодняшнего соперника. В 2021 году Мело в составе Палмейраса на этом турнире проиграл Аль-Ахли в матче за третье место. Шансы на месть были. Именно Флуминенсе считали фаворитом, ведь там играют Марсело, Гансо, Андре (цель Ливерпуля и Арсенала), а также Марлон, права на которого до сих пор принадлежат Шахтеру.

Однако матч лучше начал Аль-Ахли. Кульминацией стартовой активности стала попытка лучшего игрока египтян Перси Тау. Марсело успел среагировать, переправив мяч подальше от ворот. Ответ Флуминенсе последовал на 10 минуте. Ариас получил мяч вблизи правого угла штрафной и зарядил в штангу!

Игра была оживленной и хаотичной, с большим количеством фолов. Впрочем, Шимон Марчиняк не торопился доставать желтые карточки. Очередное обострение произошло стараниями игроков Аль-Ахли. Эль Шахат пытался поймать на ошибке голкипера (пробил выше), а когда Тау, казалось, должен открыть счет, Фелипе Мело нивелировал угрозу, сыграв в головокружительном подкате. Угловой создал новый пожар, но Ксавье (по его участию в матче были сомнения) успел заблокировать чуть ли не в последний момент.

Бразильцы перевели дыхание и еще раз обстучали каркас ворот. Гансо остроумно разыграл угловой, покатив под набег Ариаса. Колумбиец во второй раз зарядил в ту же штангу. Через десять минут еще лучший момент был у противоположных ворот. Эль Шахат классно закинул за спины защитникам, куда ворвался Кахраба. Голкипера расстреливали с нескольких метров, но тот успел среагировать. Очень насыщенный первый тайм, хоть и без забитых мячей.

Вторая половина началась немного спокойнее. Похоже, тренеры в перерыве напомнили, что цена ошибки в этом матче может оказаться очень высокой. В такой игре преимущество было у Флуминенсе, который лучше умеет контролировать мяч. Одна из атак бразильского клуба завершилась мощным ударом Хермана Кано. Лучший бомбардир команды (40 голов в 59 матчах) совсем чуть-чуть не попал в ворота.

Аль-Ахли сосредоточился на контратаках и стандартах, каждый из которых представлял угрозу. Отметим момент Эль Шахата на 60-й минуте. Вингер промчался своим левым флангом, качнул защитника и пробивал в дальний угол. 43-летний Фабиу совершил классный сейв. Дальше инициативу на себя взял Марсело. Бывший капитан Реала, как в молодые годы, прошел по левому флангу и попытался проникнуть в штрафную, но там его завалили. Фол состоялся уже за линией, поэтому Марчиняк закономерно назначил пенальти. Джон Ариас уверенно реализовал наказание.

Египтяне могли мгновенно отыграться. Очередной шанс имел Перси Тау. Южноафриканец бил головой из пределов вратарской, но Фабиу еще раз выручил. Через несколько минут с поля ушел Фелипе Мело. Похоже, устал ветеран. Улучшить игру в центре обороны должен был Марлон. Впрочем, защитник Шахтера сразу чуть не наварил, позволив пробить близко к воротам. Снова голкипер Флуминенсе сыграл безупречно. Это совсем не остановило Марлона. Через несколько минут он вообще почти привез катастрофу, позволив сопернику заблокировать свою передачу в нескольких метрах от ворот. Обошлось...

На 86-й минуте мог добить надежды Аль-Ахли. Кеннеди разогнал атаку, а бить доверил Кано. Аргентинец упустил свой второй роскошный шанс, пробив прямо у голкипера. Неудивительно, что Кеннеди на последней минуте не стал ни с кем делиться. И не зря – четкий удар под штангу сделал счёт 2:0. Флуминенсе стал первым финалистом клубного чемпионата мира. Соперник бразильцев определится завтра в матче Урава Редс – Манчестер Сити.