Урава Редс и Манчестер Сити играют 19 декабря в полуфинале Клубного чемпионата мира. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Урава Редс – Манчестер Сити стартовал в 20:00 по киевскому времени. Полуфинальный поединок Клубного ЧМ-2023 принимает Джидда (Саудовская Аравия). Первым финалистом Клубного Мундиаля стал бразильский Флуминенсе, который накануне одолел египетский Аль-Ахли.

Марсело организовал путевку в финал клубного ЧМ для Флуминенсе – рекорд экс-звезды Ювентуса, ужас от защитника Шахтера

Ман Сити не может рассчитывать на нескольких важных футболистов. Травмированные Кевин де Брюйне, Эрлинг Холанд и Жереми Доку оказались вне заявки. Стоунз, Аканджи, Ковачич и Нуньеш появились с первых минут вместо Диаша, Гвардиола, Льюиса и Альвареса. Это изменения Хосепа Гвардиолы по сравнению с последним поединком АПЛ против Кристал Пэлас (2:2).

Где смотреть матч Урава Редс – Манчестер Сити? Онлайн-трансляция игры доступна на MEGOGO. Следить за основными событиями поединка можно в онлайне "Футбол 24".

Стартовые составы:

Урава Редс:

Манчестер Сити: