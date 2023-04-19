Поединку в Петровом предшествовал небольшой скандал, связанный с использованием VAR. Рух заказал фургон и даже документально подтвердил готовность оплатить расходы, однако по регламенту такие вопросы должны согласовываться с соперником. Ингулец же проигнорировал запрос, саботировав приезд видео-арбитров.

При таких условиях можно было ожидать контроверсионные решения рефери, причем в пользу хозяев. Естественно, именно так и слуучилось :) Уже на 15-й минуте Ингулец заработал пенальти в результате попадания Кучеренко в руку Роману.

Впрочем, если бы VAR действительно работал на матче, то понять что-то из повторов все равно бы не удалось. В динамике казалось, будто рука несколько отставлена, но на повторах картина иная.

Так или иначе, Дмитрий Кривушкин указал на 11-метровую точку. Кстати, это именно тот арбитр, который не показал Бланко красную за фол против Буяльского.

Ковалев уверенно реализовал пенальти. 1:0! Ингулец вырвался вперед. Львовянам все равно надо жаловаться только на себя, ведь старт встречи был за "казаками" – они уже не раз врывались на край штрафной, а удар Головкина оттуда Панькив парировал ногой.

У "желто-черных" до перерыва было все плохо по игре, а на 27-й минуте еще и пришлось снимать Романа с Мысыком. Они жутко столкнулись головами, поэтому вместо них вышли Китела и Альваренга. После этого игра немного освежилась – уже через несколько минут команды разменялись моментами.

Кучеренко замыкал подачу с углового, едва не перебросив Панькива, а Таллес в штрафной пробивал с отскока. Над воротами. Несмотря на это, симпатичным поединок было трудно назвать. Игра выглядела типичной для УПЛ, но народу пришло немало.

Во втором тайме футбол стал еще более скучным. До финального свистка можно вспомнить только выстрел Резепова с острого угла под перекладину (Панькив выручил) и замыкание подачи со стандарта в исполнении Климчука. Мяч прошел в сантиметрах от дальней стойки.

На 90-й минуте фактор отсутствия VAR снова сказался. Соломон, имевший одну желтую за срыв контратаки, получил вторую желтую – в теории, за симуляцию. Даже если контакта с ногой соперника действительно не было, эпизод случился в центре поля на фланге, так что имеем очередной скандал.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Ингульца. Как следствие, львовяне опустились в зону вылета на предпоследнюю позицию. Петровцы набрали 25 очков и поднялись на девятую строчку.

Душевный Днепр, веселые выезды, добряк Кварцяный и учитель Маркевич - украинский футбол глазами репортера в 2010-х