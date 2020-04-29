"УПЛ сейчас в ожидании – кому бы на хвост упасть", – Франков

Известный журналист Артем Франков дал прогноз по завершению чемпионата Украины.

"Вопрос не только и не столько в беспомощности УЕФА в ситуации с пандемией – вопрос в беспомощности и отсутствия малейшей обоснованной позиции нашей государственной власти.

Протасов рассказал о планах УАФ по возобновлению УПЛ

Наверное, независимо от реального уровня заболеваемости, мы будем копировать чей-то пример, и в данный момент как раз и держится пауза в ожидании – кому же на хвост упасть.

Важно понимать, что футбол реально накрывается решением абсолютно нефутбольных органов. И следить нужно именно за ними – как минимум повод для решения дают они", – написал Франков для своего Telegram-канала.

На последнем собрании УАФ предложила восстановить розыгрыш УПЛ в конце мая.

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ