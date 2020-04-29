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Протасов рассказал о планах УАФ по возобновлению УПЛ

20:20 49 Читати українською
Протасов рассказал о планах УАФ по возобновлению УПЛ
Олег Протасов / Фото УАФ

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов дал обнадеживающую информацию.

"Была встреча. Мы сказали клубам, приоритет в УАФ – закончить все три наши основные лиги по спортивному принципу. Но, конечно, мы все зависим от решений Министерства здравоохранения.

УАФ провела специальное совещание касательно вариантов возобновления чемпионата Украины

Исходя из этого, наш оптимистичный план – в конце мая сыграть первую игру, в 30-х числах, и до конца июля закончить чемпионат и Кубок. У нас встреча была продуктивная. Все понимают, что мы являемся заложниками ситуации", – сказал Протасов в программе Футбол News.

Напомним, УПЛ приостановили после 23-х туров из-за пандемии. На данный момент лидером гонки является Шахтер.

Открыл счет – победил. Украинцы на разных полюсах интересного рейтинга, ПСЖ – лучший в элитных лигах, Шахтер – в УПЛ

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УАФ УПЛ Олег Протасов коронавирус
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