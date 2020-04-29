"УПЛ зараз в очікуванні – кому б на хвіст впасти", – Франков

Відомий журналіст Артем Франков дав прогноз щодо завершення чемпіонату України.

"Питання не тільки і не стільки в безпорадності УЄФА в ситуації з пандемією – питання в безпорадності і відсутності найменшої обгрунтованої позиції нашої державної влади.

Протасов розповів про плани УАФ щодо відновлення УПЛ

Напевно, незалежно від реального рівня захворюваності, ми будемо копіювати чийсь приклад, і в даний момент якраз і тримається пауза в очікуванні – кому ж на хвіст впасти.

Важливо розуміти, що футбол реально накривається рішенням абсолютно нефутбольних органів. І стежити потрібно саме за ними – як мінімум привід для рішення дають вони", – написав Франков для свого Telegram-каналу.

На останніх зборах УАФ запропонувала відновити розіграш УПЛ наприкінці травня.

Відкрив рахунок – переміг. Українці на різних полюсах цікавого рейтингу, ПСЖ – найкращий в елітних лігах, Шахтар – в УПЛ