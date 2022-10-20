Украинская Премьер-лига получила разрешение на возвращение матчей чемпионата Украины в Киев, сообщает Tribuna.

Поединок Шахтера в УПЛ снова перенесли – источник назвал причину

Напомним, ранее комиссия городской администрации Киева запретила проведение поединков 8-го тура в столице из-за опасности ракетных обстрелов. Таким образом, ближайшие запланированные в Киеве матчи должны пройти без изменений.

Среди прочих свой поединок в родных пенатах наконец проведет и Динамо – в 9-м туре команда Луческу будет принимать Ворсклу (23 октября). О месте проведения игры пока не сообщалось.

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