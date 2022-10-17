Террор российских оккупантов снова заставляет прибегать к перетрубациям в украинской Премьер-лиге.

Поединки 8-го тура УПЛ, проведение которых было запланировано в Киеве, в столице Украины не состоятся, сообщает Динамо Киев Inside.

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По информации источника, такое решение было принято комиссией городской администрации Киева.

Напомним, во вторник, 18 октября, в столице должны были состояться встречи между Черноморцем и Зарей, в среду – матч Металлист 1925 – Минай, а в четверг, 20 октября, поединок между Динамо и Металлистом.

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