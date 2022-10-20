Поединок 9-го тура УПЛ между Минаем и Шахтером перенесен с согласия обоих клубов, сообщает ВЗБІРНА.

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Одной из причин переноса встречи источник называет "ответственный матч "горняков" в Лиге чемпионов" – во вторник, 25 октября, дончане сыграют в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов против Селтика в Шотландии. Игра против Миная должна была состояться в субботу, 22 октября, в 13:00.

Напомним, ранее Шахтер также переносил свой матч 6-го тура против Львова (для лучшей подготовки к ответному матчу с Реалом).

К слову, команде Игора Йовичевича после 8-ми туров идет в турнирной таблице УПЛ второй, имея в своем активе 19 очков, Минай с 9-ю пунктами – десятый (и имеет игру в запасе).

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