Дирекция украинской Премьер-лиги пошла на встречу Заре, сместив ее поединок на день раньше.

Поединок 20-го тура УПЛ между Зарей и Минаем состоится 7 марта, а не 8-го, как было запланировано ранее, сообщает Sport.ua.

Заря не предупредила о смене домашнего стадиона – арену в другом городе готовили впустую

По информации источника, главная причина переноса – проблема со стадионом. Заря играет свои домашние матчи на арене перволигового Левого берега. Как и Металлист 1925, у которого на 8 марта на этом стадионе запланирован поединок против ЛНЗ.

Поскольку Заре не удалось найти "запасной аэродром", номинальных хозяев арены Левый берег решили развести по датам. К слову, время начала матча Заря – Минай остается без изменений – в 15:30.

Напомним, ранее Заря планировала проводить свои домашние поединки на Закарпатье на стадионе Авангард, однако в последний момент решила остаться в Киеве.

"Не боюся війни, тому я тут": легіонер Кривбасу захоплюється українцями, вдало б'є пенальті і чекає на Шахтар