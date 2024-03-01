УПЛ перенесла один из матчей 20-го тура – все из-за "конфликта" за стадион
Дирекция украинской Премьер-лиги пошла на встречу Заре, сместив ее поединок на день раньше.
Поединок 20-го тура УПЛ между Зарей и Минаем состоится 7 марта, а не 8-го, как было запланировано ранее, сообщает Sport.ua.
Заря не предупредила о смене домашнего стадиона – арену в другом городе готовили впустую
По информации источника, главная причина переноса – проблема со стадионом. Заря играет свои домашние матчи на арене перволигового Левого берега. Как и Металлист 1925, у которого на 8 марта на этом стадионе запланирован поединок против ЛНЗ.
Поскольку Заре не удалось найти "запасной аэродром", номинальных хозяев арены Левый берег решили развести по датам. К слову, время начала матча Заря – Минай остается без изменений – в 15:30.
Напомним, ранее Заря планировала проводить свои домашние поединки на Закарпатье на стадионе Авангард, однако в последний момент решила остаться в Киеве.
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