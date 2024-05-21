Полузащитник дортмундской Боруссии U-19 Даниил Кревсун оказался в шаге от того, чтобы стать чемпионом Германии.

Юношеская Бундеслига, полуфинал, ответный матч

Герта U-19 – Боруссия U-19 – 3:3 (по пенальти – 4:5) (первый матч – 2:2)

Голы: Рольке, 34, 68, Нди, 59 – Ветьен, 35, 46, Кэмпбелл, 49

Удаление: Любах, 83 (Боруссия U-19, вторая желтая карточка)

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Молодежная команда дортмундской Боруссии вышли в национальный финал юношеской Бундеслиги. В статусе победителя лиги "Запад" "шмели" в 1/2 турнира встречались с триумфатором лиги "Север" – Гертой. Первый поединок завершился со счетом 2:2, поэтому судьбу путевки отложили на ответный матч.

Команды не отсиживались в защите и устроили настоящую битву, забив на двоих 6 голов (последние 10 минут Дортмунд доигрывал в меньшинстве). Как следствие, все пришлось решать в серии послематчевых пенальти. В лотерее больше повезло Боруссии – она забила на гол больше.

К слову, украинский полузащитник Даниил Кревсун вышел в основе и провел на поле весь поединок. Наш земляк первым из дортмундцев пробивал пенальти и не промахнулся, уверенно переиграв голкипера Герты.

В финале Боруссия сыграет с Хоффенхаймом U-19, который в свою очередь в полуфинале дважды одолел Боруссию М (6:2 и 4:0). Игра состоится 2 июня.

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