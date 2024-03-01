Дирекція української Прем'єр-ліги пішла назустріч Зорі, змістивши її поєдинок із Минаєм на день раніше.

Поєдинок 20-го туру УПЛ між Зорею та Минаєм відбудеться 7 березня, а не 8-го, як було заплановано раніше, повідомляє Sport.ua.

Зоря не попередила про зміну домашнього стадіону – арену в іншому місті готували марно

За інформацією джерела, головна причина перенесення – проблема зі стадіоном. Зоря грає свої домашні матчі на арені першолігового Лівого берега. Як і Металіст 1925, в якого на 8 березня на цьому стадіоні запланований поєдинок проти ЛНЗ.

Оскільки Зорі не вдалось знайти "запасний аеродром", номінальних господарів арени Лівий берег вирішили розвести по датах. До слова, час початку матчу Зоря – Минай залишається без змін – о 15:30.

Нагадаємо, раніше Зоря планувала проводити свої домашні поєдинки на Закарпатті на стадіоні Авангард, однак в останній момент вирішала залишитись у Києві.

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