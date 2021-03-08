Утром черниговцы удивлялись состоянием поля на стадионе Скиф. На восьмой день весны во Львове неожиданно выпал снег. К счастью, газон был подготовлен должным образом. Правда, хозяева от такого хода событий дивидендов не получили.

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Десна была фаворитом и не стала затягивать с подтверждением этого статуса. На 21-й минуте за ошибку был наказан Сигурдссон. Исландец вынес мяч прямо в Тотовицкого, который забрал отскок, и покатил под выстрел Чепурненко – 0:1. В конце тайма все тот же Тотовицкий оформил ассистентский дубль. На этот раз Андрей классным пасом вывел на ударную позицию Картушова.

После перерыва картина не изменилась. Хозяева оборонялись, а гости пытались увеличить свое преимущество. Сделать счет неприличным подопечные Александра Рябоконя смогли за минуту в середине второго тайма. Сначала Будковский реализовал пенальти (Белый сыграл рукой), а затем Гуцуляк завершил стремительную контратаку метким выстрелом под дальнюю штангу.

Все попытки Руха забить хотя бы гол престижа оказались неудачными. Десна положила в свою копилку очередные три очка и вернула себе четвертое место. Львовяне остались на 12-й строчке.

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