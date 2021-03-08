Рух – Десна – 0:4 – видео голов и обзор матча
17:42 - Читати українською
Рух принимал Десну в рамках 17-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.
Євген Чепурненко 21’
Егор Картушов 43’
Алексей Гуцуляк 65’
21’ Євген Чепурненко
43’ Егор Картушов
65’ Алексей Гуцуляк
Львовяне были вынуждены принимать гостей на стадионе Скиф, что было не на фарт для подопечных Федька.
Десна разгромила Рух и вернула себе четвертое место
Игроки Десны не встретили никакого сопротивления со стороны Руха. Команда Александра Рябоконя отгрузила хозяевам 4 мяча, а "желто-черные" не смогли даже организовать гол престижа.
Победа позволила Десне вернуться на 4-ю строчку таблицы УПЛ, Рух расположился на 12-м месте.
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Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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