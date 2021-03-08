Рух принимал Десну в рамках 17-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Львовяне были вынуждены принимать гостей на стадионе Скиф, что было не на фарт для подопечных Федька.

Десна разгромила Рух и вернула себе четвертое место

Игроки Десны не встретили никакого сопротивления со стороны Руха. Команда Александра Рябоконя отгрузила хозяевам 4 мяча, а "желто-черные" не смогли даже организовать гол престижа.

Победа позволила Десне вернуться на 4-ю строчку таблицы УПЛ, Рух расположился на 12-м месте.

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