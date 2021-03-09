Всеукраїнське об'єднання тренерів вирішило, хто з наставників клубів УПЛ заслужив стати найкращим у минулому турі чемпіонату України.

Експертна рада Всеукраїнського об'єднання тренерів, проаналізувавши 17-й тур української Прем'єр-ліги, визначила найкращого серед 14-ти наставників.

Рух – Десна – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Переможцем у голосуванні став керманич Десни Олександр Рябоконь, повідомляє офіційний сайт організації. Середній бал 57-річного фахівця за поєдинок проти Руха становить солідні 4,6 бали з максимальних 5.

Нагадаємо, чернігівці розгромили львів'ян 4:0 і закріпились на четвертій сходинці турнірної таблиці. Після 17-ти турів у доробку Десни 30 очок. Від лідера – Динамо – підопічні Рябоконя відстають на 10 пунктів.

Десна розтрощила Рух і повернула собі четверте місце