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УПЛ определила лучшего игрока первого тура

16:29 110 Читати українською
УПЛ определила лучшего игрока первого тура
Тайсон / УПЛ

Вингер Шахтера Тайсон признан лучшим футболистом первого тура УПЛ.

42’ Максим Третьяков
 
Глеб Бухал 58’
Тайсон 73’
Дентиньо 90+1’
42’ Максим Третьяков
58’ Глеб Бухал
73’ Тайсон
90+1’ Дентиньо

УПЛ, опросив девятерых футбольных специалистов, определила, что лучшим футболистом первого тура чемпионата Украины стал вингер Шахтера Тайсон. За бразильского игрока отдали свой голос все респонденты, сообщает официальный сайт организации.

"Иногда приходится делать что-то индивидуально", – Тайсон о своем вкладе в победу Шахтера над Александрией

Напомним, в первом туре Шахтер на выезде встречался с Александрией. "Горняки" одержали тяжелую победу со счетом 3:1, а Тайсон отличился забитым голом на 73 минуте игры.

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Шахтер Шахтер Тайсон Тайсон УПЛ Александрия - Шахтер
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