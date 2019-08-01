УПЛ определила лучшего игрока первого тура

Вингер Шахтера Тайсон признан лучшим футболистом первого тура УПЛ.

УПЛ, опросив девятерых футбольных специалистов, определила, что лучшим футболистом первого тура чемпионата Украины стал вингер Шахтера Тайсон. За бразильского игрока отдали свой голос все респонденты, сообщает официальный сайт организации.

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Напомним, в первом туре Шахтер на выезде встречался с Александрией. "Горняки" одержали тяжелую победу со счетом 3:1, а Тайсон отличился забитым голом на 73 минуте игры.

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