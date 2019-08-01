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УПЛ визначила найкращого гравця першого туру

16:29 506 Читать на русском
УПЛ визначила найкращого гравця першого туру
Тайсон / УПЛ

Вінгер Шахтаря Тайсон визнаний найкращим футболістом першого туру УПЛ.

42’ Максим Третьяков
 
Гліб Бухал 58’
Тайсон 73’
Дентінью 90+1’
42’ Максим Третьяков
58’ Гліб Бухал
73’ Тайсон
90+1’ Дентінью

УПЛ, опитавши дев'ятьох футбольних фахівців, визначила, що найкращим футболістом першого туру чемпіонату України став вінгер Шахтаря Тайсон. За бразильського гравця віддали свій голос усі респонденти, повідомляє офіційний сайт організації.

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Нагадаємо, у першому турі Шахтар на виїзді зустрічався з Олександрією. "Гірники" здобули важку перемогу з рахунком 3:1, а Тайсон відзначився забитим голом на 73 хвилині гри.

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Теги
Шахтар Шахтар Тайсон Тайсон УПЛ Олександрія - Шахтар
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