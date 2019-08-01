УПЛ визначила найкращого гравця першого туру

Вінгер Шахтаря Тайсон визнаний найкращим футболістом першого туру УПЛ.

УПЛ, опитавши дев'ятьох футбольних фахівців, визначила, що найкращим футболістом першого туру чемпіонату України став вінгер Шахтаря Тайсон. За бразильського гравця віддали свій голос усі респонденти, повідомляє офіційний сайт організації.

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Нагадаємо, у першому турі Шахтар на виїзді зустрічався з Олександрією. "Гірники" здобули важку перемогу з рахунком 3:1, а Тайсон відзначився забитим голом на 73 хвилині гри.

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