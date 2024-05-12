Чемпионат Казахстана 2024, 8-й тур

Ордабасы – Тобол – 1:0

Гол: Беседин, 21

В стартовом составе Ордабасы вышли Игорь Пластун и Артем Беседин, а вот Евгений Макаренко остался в запасе. Единственный гол в матче забил именно Беседин – нападающий классно сориентировался после рикошета от защитника и расстрелял фактически пустые ворота.

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Во втором тайме и Беседин, и Пластун получили по желтой карточке в течение двух минут. Тем не менее ордабасы смогли удержать победный счет. Отметим, что Артем забил впервые с 22 октября в конце прошлого сезона чемпионата Казахстана.

Таким образом, Ордабасы поднялись на 5-е место в первенстве, набрав 12 очков. Отставание от первого Актобе лишь 2 пункта.

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