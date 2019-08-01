"Иногда приходится делать что-то индивидуально", – Тайсон о своем вкладе в победу Шахтера над Александрией

Капитан "горняков" подвел итоги непростого матча против бронзового призера УПЛ.

"Звездой себя я точно не чувствую. У нас есть коллектив, команда и партнеры, которые вместе со мной бегают и работают. Да, иногда нужно сделать что-то индивидуально, сегодня у меня это получилось.

Каштру объяснил, почему победа над Александрией далась Шахтеру крайне тяжело

Мы проигрывали, но показали характер. С Александрией всегда сложно играть. У них отличный тренер и очень быстрые контратаки. К тому же мы были расстроены после поражения в Суперкубке.

Впереди весь чемпионат, но мы смогли начать наш путь положительно. Поздравляю Луиша Каштру с победой", – сказал Тайсон в эфире программы ТурOnline.

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