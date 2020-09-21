Премьер лига назвала имя самого яркого представителя в матчах третьего тура украинского первенства.

Захедитабар Шахаб стал лучшим игроком этого тура УПЛ, информирует официальный сайт лиги.

Олимпик – Минай – 3:0 – видео голов и обзор матча

Форвард Олимпика отметился дублем в воротах Миная, а донецкий клуб уничтожил новичка украинского первенства со счетом 3:0. Шахаб опередил динамовца Николая Шапаренко по результатам голосования экспертного совета.

К слову, Олимпик выигрывает второй раз подряд и теперь занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ.

Олимпик разгромил Минай благодаря скандальному голу и дублю Шахаба