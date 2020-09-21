УПЛ определила лучшего игрока 3-го тура – его дубль помог уничтожить новичка чемпионата
21 сентября 22:08 - Читати українською
Премьер лига назвала имя самого яркого представителя в матчах третьего тура украинского первенства.
Захедитабар Шахаб стал лучшим игроком этого тура УПЛ, информирует официальный сайт лиги.
Олимпик – Минай – 3:0 – видео голов и обзор матча
Форвард Олимпика отметился дублем в воротах Миная, а донецкий клуб уничтожил новичка украинского первенства со счетом 3:0. Шахаб опередил динамовца Николая Шапаренко по результатам голосования экспертного совета.
К слову, Олимпик выигрывает второй раз подряд и теперь занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ.
Олимпик разгромил Минай благодаря скандальному голу и дублю Шахаба
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