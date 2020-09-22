УПЛ визначила найкращого гравця 3-го туру – його дубль допоміг знищити новачка чемпіонату
00:23 - Читать на русском
Прем'єр ліга назвала ім'я найяскравішого представника у матчах третього туру української Першості.
Захедітабар Шахаб став найкращим гравцем цього туру УПЛ, інформує офіційний сайт ліги.
Олімпік – Минай – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Форвард Олімпіка відзначився дублем у воротах Миная, а донецький клуб знищив новачка української першості з рахунком 3:0. Шахаб випередив динамівця Миколу Шапаренка за результатими голосування експертної ради.
До слова, Олімпік здобуває другу перемогу поспіль та наразі посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.
Олімпік розгромив Минай завдяки скандальному голу та дублю Шахаба
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