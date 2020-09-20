Донецкий Олимпик принимал закарпатский Минай у себя дома. В первом тайме скандальным голом отметился Тейшейра, правда, случайно – Шахаб пробивал, но мяч рикошетом влетел от Максима в ворота. Более того, француз находился в офсайде, однако лайнсмен этого не заметил.

Олимпик разгромил Минай благодаря скандальному голу и дублю Шахаба

Во втором тайме дублем отметился Шахаб. Первый м'яч забитый на добивании с углового, а второй во время хорошей контратаки. 3:0 и Олимпик уверенно побеждает новичка УПЛ.