Олимпик в предыдущем туре уверенно переиграл СК Днепр-1 на выезде, поэтому на "домашний" матч против Миная Игорь Климовский выставил тот же состав, что и неделю назад. Василий Кобин после победы над Александрией сделал всего одну замену – вместо Пыняшка вышел Снижко.

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В первом тайме комментировать практически ничего. Олимпик активнее выглядел в атаке, комбинировал на чужой половине поля и особенно превосходил на правом фланге, но моментов не возникало. Минай довольно уверенно оборонялся, однако впереди вообще ничего не демонстрировал. Команды проводили достаточно карикатурный матч УПЛ без моментов, а довершил картину гол дончан из офсайда на 29-й минуте. Он стал следствием индивидуального прохода Шахаба с ударом метров с 20-ти, который рикошетом от Тейшейра влетел в ворота – 1:0. Максим находился в явном положении вне игры, а лайнсмен этого не заметил.

На 40-й минуте Бенито мог удвоить преимущество Олимпика, накрутив защитников на левом краю штрафной, однако до удара дело так и не дошло. Минай огрызнулся на 44-й пасом Ткачука на правый край с мощным выстрелом Кожанова в ближний угол – Кичак парировал. В конце концов, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе дончан.

На старте второго тайма Олимпик продолжил атаковать. На 50-й минуте Тейшейра пробивал с дистанции выше ворот, на 52-й Бенито из-за пределов штрафной выстрелил мимо левой штанги, а на 54-й Шахаб упал в штрафной – арбитр приказал иранцу подниматься. Минай огрызнулся на 57-й прострелом Кожанова на дальнюю штангу, который почти в пустые ворота должен был замыкать Меличенко, однако в последний момент мяч выбили из-под его ног. Наказание за расточительность прилетело на 60-й минуте: Попович парировал замыкание Завийского после подачи с углового, а Шахаб сыграл головой на добивании – 0:2.

Василий Кобин ответил тройной заменой, бросив в бой Пиняшка, Шпака и Кныша, однако уже на 66-й минуте Олимпик довёл дело до разгрома – это Шахаб получил передачу от Завийского, продавил Матича и вышел один на один с Поповичем, пробив в правый угол. 0:3. Минай ответил голом Нуриева на 71-й минуте, однако его отменили из-за очевидного положения вне игры. На 73-й у закарпатцев был ещё один шанс возродить интригу, но Пиняшко, накрутив защитников в штрафной, пробил мимо дальней штанги. Это был всего третий удар "лисов" по воротам.

В последние пятнадцать минут ничего интересного на поле практически не возникало. Олимпик проводил замены, ориентированные на оборону и контратаки, и едва не забил на 83-й минуте дальним ударом Политыло – Попович парировал. Минай хаотично пытался организовать что-то впереди, но у подопечных Василия Кобина было слишком много ошибок при передачах.

Таким образом, Олимпик набрал шесть очков и поднялся на третью позицию в турнирной таблице. Минай, имея в активе три зачётных балла, опустился на седьмую строчку.

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