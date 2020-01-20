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УПЛ не отменит плей-офф за еврокубки – изменения будут внесены в розыгрыш Кубка Украины

08:54 203 Читати українською
УПЛ не отменит плей-офф за еврокубки – изменения будут внесены в розыгрыш Кубка Украины
Андрей Павелко / УАФ

Украинская Премьер-лига не будет вносить изменений в формат розыгрыша чемпионата Украины в сезоне 2019/20.

Ранее в эфире шоу ТаТоТаке сообщалось, что УПЛ рассматривает возможность отмены плей-офф, а клубам чемпионата Украины поступили письма от организации с опросом по этому вопросу. Однако Премьер-лига нашла альтернативное решение.

УПЛ хочет отменить плей-офф за еврокубки в этом сезоне, – ТаТоТаке

"Мы получили подтверждение – письмо УПЛ от 17 января, в котором действительно сообщается о смещении дат последних 12 туров УПЛ, двух этапов Кубка Украины и... отмены плей-офф за еврокубки. Мол, это предложила УАФ в интересах сборной, которой надо лучше подготовиться к Евро-2020.

Но оказывается, уже на следующий день – 18 января – УПЛ прислала клубам еще одно письмо, а предыдущее попросила считать недействительным. В нем сказано лишь о переносе 12 туров и этапов Кубка, которые будут проведены в еврокубковые дни, а матчи плей-офф запланировано провести 20 и 24 мая", – говорится в сообщении ТаТоТаке в Фейсбук.

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