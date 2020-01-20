Овьедо – Уэска: Лунин уже лучше – украинец как участник всех голов, а экс-форвард Атлетико шокирует чемпиона Англии

Лунин провел дебютный домашний матч за Овьедо в Сегунде – в гости приехала Уэска, которая в случае победы догоняла Альмерию и врывалась в зону Примеры. Счет и обзор матча Сегунды читайте на "Футбол 24".

Испания. Сегунда 2019/20. 24-й тур

Овьедо – Уеска – 1:1

Голы: Бальде, 90+7 – Вальдеррама, 56

Лучшая оборона против второй худшей. Перед матчем Овьедо сенсационно опустился в зону вылета из-за победы предпоследнего Депортиво над лидером сезона Кадисом. Уэска, которая до отчетной делила третье место с Сарагосой, а в прошлом сезоне играла в Примере, активнее начала. Лунину уже на первых минутах пришлось работать с рикошетом Аррибаса – того самого соучастника ошибки в дебютной игре украинца. Андрей показал, что умеет прекрасно играть головой.

Лунин дебютировал за Овьедо в домашнем поединке – онлайн-трансляция матча против Уэски

Овьедо ответил первым острым моментом во встрече. Это 4-й лучший бомбардир Сегунды Ортуньо пробивал с расстрельной позиции, но минимально промахнулся. Первый сейв в матче также на счету Лунина. Арендованный у Вулверхэмптона талант Рафа Мир попытался закрутить метров с 25. Без проблем для вратаря, который принадлежит Реалу. На 29-й Лунин был в шаге от очередного конфуза. Экс-вратарь Зари неуверенно сыграл на выходе, позволив Миру легко протолкнуть снаряд в сетку мимо своих рук. Однако, к счастью, судьи все же заметили в том эпизоде ​​небольшой офсайд после проверки на видеоповторах.

Не прошло и минуты, как украинский голкипер уже значительно увереннее сыграл кулаками и опередил соперника в своей вратарской. На 38-й Андрей взял очередной слабый удар – соперник просто катнул круглого в сторону ворот. Вальдеррама, который в прошлом сезоне играл с Зозулей за Альбасете, улучшил статистику Лунина дальним выстрелом прямо в руки. За исключением незасчитанного гола гости не создали ни одного серьезного момента. Овьедо же упустил лучшую возможность за первый тайм. Равная игра, где чуть больше контроля мяча и ударов от Уэски, но скудной опасности.

Овьедо – Уэска: смотрите видео сейвов и действий Лунина

Как и в топ-моменте Ортуньо, Уэска ​​неудачной перепасовкой на своей половине привезла себе неприятности на старте второй половины. Вратарь обрезался, и в итоге Микель Рико едва не срезал мяч в свои ворота. Хозяева провели еще несколько острых атак и откровенно доминировали минут 5. Ортуньо пробивал с острого угла в пределах вратарской – было близко к цели. На 56-й судьи сначала отменили гол Вальдеррамы из-за офсайда, но потом VAR пересмотрел решение главного арбитра. В том эпизоде ​​Лунин классным сейвом, который отметили испанские СМИ и Твиттер его клуба выручил хозяев, но на добивании был бессилен.

Уэска снова начала контролировать ход игры. Рафа Мир выбегал в контратаку, и пробил мимо ворот. Овьедо же только тем и занимался, что выпрашивал пенальти. Было 3 спорных эпизода, но ни судья в поле, ни VAR не сочли нужным назначать 11-метровый. Лунин побежал в штрафную гостей 90+5 минуте, однако Аррибас после скидки головой не попал в ворота. Арбитр добавил 6 минут, и уже на 7-й компенсированной Ибрагима Бальде, бывший форвард мадриського Атлетико, который вышел на замену, сравнял счет мощным ударом низом.

Драматическая ничья команды украинца спасает Лунина и Ко от зоны вылета – Депортиво опережают по дополнительным показателям. Уэска остается на 3-м месте.

Овьедо, как и Лунин – на грани краха

Украинский вратарь ходил по лезвию ножа, но все же получил от Sofascore даже лучший балл (6,8), чем его визави Альваро Фернандес (6,6). А этот 21-летний испанец, между прочим, уже выдал 8 сухих матчей в этом сезоне, тогда как Лунин только ждет этого в Сегунде. К слову, наставник Овьедо после игры заявил, что сейчас это главная задача команды – научиться играть на 0 сзади. У украинца на сейв больше (3 против 2) и получше процент точности передач (66 против 63). Лунин стал абсолютным лидером матча по количеству дальних пасов (23 в целом, 15 нашли партнеров). У вратаря Уэска ​​только 2 из 14 прошли.

Команда Росады точно не заслужила поражения. Опять провела довольно солидный матч как для аутсайдера и борца за выживание. Однако большую часть встречи не покидало ощущение, что класс сделает свое. Лунину очень повезло, что в Сегунде существует VAR, иначе могли бы засчитать гол после очередного его конфуза. Андрей довольно курьезно махнул руками (смотрите на видео ниже по ссылке на YouTube), чем и воспользовался форвард Уэски. Впрочем, должок пришлось отдать очень быстро. Удивив фаворита высоким давлением и активной атакующей игрой на старте второго тайма, хозяева пропустили после стандарта.

И в этом весь Овьедо. Астурийцы снова создали как минимум не меньше стопроцентных моментов против одного из лидеров и претендентов на повышение в Примеру, но в одном эпизоде ​​провались полностью. Первое спасение Лунина некоторые издания в Испании окрестили сейвищем, но после этого его партнеры продолжили просмотр кино и оставили на дальней штанге совсем свободного соперника. Похоже, даже боковой судья не мог поверить в то, что видит, потому и сигнализировал совсем причудливый офсайд. Ведь положения вне игры там не было и близко – защитники еще и застряли не там, где надо.

Заоблачное желание Лунина себя проявить едва не привело ко второй подряд результативной ошибке. Так и поплыть не долго. Но в этот вечер решающий отрезок матча получил сказочный конец. Украинский страж ворот, который так хотел отличиться, что даже вбегал в штрафную на стандарт, начал голевую атаку своего нового клуба. Команды уже переиграли более 10 секунд сверх 6 добавленных минут, но кипер сборной Украины столь активно побежал пробивать штрафной на своей половине, что судья дал право на последний штурм...

Пожарник лучше легендарного чемпиона Англии

...Выигранный воздух, серия рикошетов, и гол, которого не ожидал никто. Его забил Ибра Бальде, форвард с удивительной судьбой. Воспитанник... аргентинских клубов в 20 лет попал в молодежку Атлетико. За взрослую команду из Мадрида успел забить 3 гола в элите чемпионата Испании, провести 18 матчей, но потом все пошло на спад. Кубань выкупила его контракт за 4 млн евро, в российской команде он успел поиграть с украинским форвардом Евгением Селезневым, а все завершилось банкротством этого клуба. В свои 30 он вернулся в Испанию, чтобы стать .. "пожарником". Именно так его теперь величают региональные СМИ, которым не безразлична судьба Овьедо.

За 20 с лишним минут форвард со скромным прозвищем "Ибра" успел заработать высший балл от Sofascore (7,4). Бальде выиграл все 4 свои единоборства, в том числе 2 в воздухе. В атаке лишь 4 точных паса и 1 удар, но какой же важный! На другом плане легенда сборной Японии (50 голов, 119 матчей) Шиндзи Окадзаки. Тот, кто в 30 лет стал сенсационным чемпионом Англии с Лестером Раньери. Полноправным, знаете – 5 голов, 2 ассиста, 36 матчей в АПЛ 2015/16. Опытный форвард вышел потянуть время, заработать парочку фолов, тушить темп игры. Окадзаки больше работал в своей штрафной, чем чужой, но эта ставка проиграла. Сегодня выиграл футбол до конца, а не игра по счету, и это прекрасно.