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Овьедо – Уэска: Лунин уже лучше – украинец как участник всех голов, а экс-форвард Атлетико шокирует чемпиона Англии

01:33 1838 Читати українською
Овьедо – Уэска: Лунин уже лучше – украинец как участник всех голов, а экс-форвард Атлетико шокирует чемпиона Англии
Лунин сыграл за Овьедо против Уэски: счет и обзор матча 19 января 2020 / El Comercio
Тарас Котив Тарас Котив

Лунин провел дебютный домашний матч за Овьедо в Сегунде – в гости приехала Уэска, которая в случае победы догоняла Альмерию и врывалась в зону Примеры. Счет и обзор матча Сегунды читайте на "Футбол 24".

Испания. Сегунда 2019/20. 24-й тур

Овьедо – Уеска – 1:1

Голы: Бальде, 90+7 – Вальдеррама, 56

Лучшая оборона против второй худшей. Перед матчем Овьедо сенсационно опустился в зону вылета из-за победы предпоследнего Депортиво над лидером сезона Кадисом. Уэска, которая до отчетной делила третье место с Сарагосой, а в прошлом сезоне играла в Примере, активнее начала. Лунину уже на первых минутах пришлось работать с рикошетом Аррибаса – того самого соучастника ошибки в дебютной игре украинца. Андрей показал, что умеет прекрасно играть головой.

Лунин дебютировал за Овьедо в домашнем поединке – онлайн-трансляция матча против Уэски

Овьедо ответил первым острым моментом во встрече. Это 4-й лучший бомбардир Сегунды Ортуньо пробивал с расстрельной позиции, но минимально промахнулся. Первый сейв в матче также на счету Лунина. Арендованный у Вулверхэмптона талант Рафа Мир попытался закрутить метров с 25. Без проблем для вратаря, который принадлежит Реалу. На 29-й Лунин был в шаге от очередного конфуза. Экс-вратарь Зари неуверенно сыграл на выходе, позволив Миру легко протолкнуть снаряд в сетку мимо своих рук. Однако, к счастью, судьи все же заметили в том эпизоде ​​небольшой офсайд после проверки на видеоповторах.

Не прошло и минуты, как украинский голкипер уже значительно увереннее сыграл кулаками и опередил соперника в своей вратарской. На 38-й Андрей взял очередной слабый удар – соперник просто катнул круглого в сторону ворот. Вальдеррама, который в прошлом сезоне играл с Зозулей за Альбасете, улучшил статистику Лунина дальним выстрелом прямо в руки. За исключением незасчитанного гола гости не создали ни одного серьезного момента. Овьедо же упустил лучшую возможность за первый тайм. Равная игра, где чуть больше контроля мяча и ударов от Уэски, но скудной опасности.

Овьедо – Уэска: смотрите видео сейвов и действий Лунина

Как и в топ-моменте Ортуньо, Уэска ​​неудачной перепасовкой на своей половине привезла себе неприятности на старте второй половины. Вратарь обрезался, и в итоге Микель Рико едва не срезал мяч в свои ворота. Хозяева провели еще несколько острых атак и откровенно доминировали минут 5. Ортуньо пробивал с острого угла в пределах вратарской – было близко к цели. На 56-й судьи сначала отменили гол Вальдеррамы из-за офсайда, но потом VAR пересмотрел решение главного арбитра. В том эпизоде ​​Лунин классным сейвом, который отметили испанские СМИ и Твиттер его клуба выручил хозяев, но на добивании был бессилен.

Уэска снова начала контролировать ход игры. Рафа Мир выбегал в контратаку, и пробил мимо ворот. Овьедо же только тем и занимался, что выпрашивал пенальти. Было 3 спорных эпизода, но ни судья в поле, ни VAR не сочли нужным назначать 11-метровый. Лунин побежал в штрафную гостей 90+5 минуте, однако Аррибас после скидки головой не попал в ворота. Арбитр добавил 6 минут, и уже на 7-й компенсированной Ибрагима Бальде, бывший форвард мадриського Атлетико, который вышел на замену, сравнял счет мощным ударом низом.

Драматическая ничья команды украинца спасает Лунина и Ко от зоны вылета – Депортиво опережают по дополнительным показателям. Уэска остается на 3-м месте.

Овьедо, как и Лунин – на грани краха

Украинский вратарь ходил по лезвию ножа, но все же получил от Sofascore даже лучший балл (6,8), чем его визави Альваро Фернандес (6,6). А этот 21-летний испанец, между прочим, уже выдал 8 сухих матчей в этом сезоне, тогда как Лунин только ждет этого в Сегунде. К слову, наставник Овьедо после игры заявил, что сейчас это главная задача команды – научиться играть на 0 сзади. У украинца на сейв больше (3 против 2) и получше процент точности передач (66 против 63). Лунин стал абсолютным лидером матча по количеству дальних пасов (23 в целом, 15 нашли партнеров). У вратаря Уэска ​​только 2 из 14 прошли.

Команда Росады точно не заслужила поражения. Опять провела довольно солидный матч как для аутсайдера и борца за выживание. Однако большую часть встречи не покидало ощущение, что класс сделает свое. Лунину очень повезло, что в Сегунде существует VAR, иначе могли бы засчитать гол после очередного его конфуза. Андрей довольно курьезно махнул руками (смотрите на видео ниже по ссылке на YouTube), чем и воспользовался форвард Уэски. Впрочем, должок пришлось отдать очень быстро. Удивив фаворита высоким давлением и активной атакующей игрой на старте второго тайма, хозяева пропустили после стандарта.

И в этом весь Овьедо. Астурийцы снова создали как минимум не меньше стопроцентных моментов против одного из лидеров и претендентов на повышение в Примеру, но в одном эпизоде ​​провались полностью. Первое спасение Лунина некоторые издания в Испании окрестили сейвищем, но после этого его партнеры продолжили просмотр кино и оставили на дальней штанге совсем свободного соперника. Похоже, даже боковой судья не мог поверить в то, что видит, потому и сигнализировал совсем причудливый офсайд. Ведь положения вне игры там не было и близко – защитники еще и застряли не там, где надо.

Заоблачное желание Лунина себя проявить едва не привело ко второй подряд результативной ошибке. Так и поплыть не долго. Но в этот вечер решающий отрезок матча получил сказочный конец. Украинский страж ворот, который так хотел отличиться, что даже вбегал в штрафную на стандарт, начал голевую атаку своего нового клуба. Команды уже переиграли более 10 секунд сверх 6 добавленных минут, но кипер сборной Украины столь активно побежал пробивать штрафной на своей половине, что судья дал право на последний штурм...

Пожарник лучше легендарного чемпиона Англии

...Выигранный воздух, серия рикошетов, и гол, которого не ожидал никто. Его забил Ибра Бальде, форвард с удивительной судьбой. Воспитанник... аргентинских клубов в 20 лет попал в молодежку Атлетико. За взрослую команду из Мадрида успел забить 3 гола в элите чемпионата Испании, провести 18 матчей, но потом все пошло на спад. Кубань выкупила его контракт за 4 млн евро, в российской команде он успел поиграть с украинским форвардом Евгением Селезневым, а все завершилось банкротством этого клуба. В свои 30 он вернулся в Испанию, чтобы стать .. "пожарником". Именно так его теперь величают региональные СМИ, которым не безразлична судьба Овьедо.

За 20 с лишним минут форвард со скромным прозвищем "Ибра" успел заработать высший балл от Sofascore (7,4). Бальде выиграл все 4 свои единоборства, в том числе 2 в воздухе. В атаке лишь 4 точных паса и 1 удар, но какой же важный! На другом плане легенда сборной Японии (50 голов, 119 матчей) Шиндзи Окадзаки. Тот, кто в 30 лет стал сенсационным чемпионом Англии с Лестером Раньери. Полноправным, знаете – 5 голов, 2 ассиста, 36 матчей в АПЛ 2015/16. Опытный форвард вышел потянуть время, заработать парочку фолов, тушить темп игры. Окадзаки больше работал в своей штрафной, чем чужой, но эта ставка проиграла. Сегодня выиграл футбол до конца, а не игра по счету, и это прекрасно.

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Украинцы за рубежом Главное Испания Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Сегунда Видеоновости Статьи Сборная Украины Тарас Котив Синдзи Окадзаки Синдзи Окадзаки Ибрагима Бальде Ибрагима Бальде Видеоассистент арбитра (VAR) Уэска Уэска Арбитры
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