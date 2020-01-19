УПЛ хочет отменить плей-офф за еврокубки в этом сезоне, – ТаТоТаке

Украинская Премьер-лига запланировала отменить плей-офф за право выступать в еврокубках уже в сезоне 2019/20.

По информации шоу ТаТоТаке, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко хочет, чтобы текущий сезон УПЛ закончился как можно раньше. Причина – быстрее начать подготовку национальной команды к финальной стадии Евро-2020.

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Шевченко поэтому обратился в Украинскую ассоциацию футбола, а УАФ, в свою очередь, сделала запрос в Премьер-лигу. В результате клубам чемпионата Украины поступили письма от УПЛ с опросом об отмене плей-офф за места в еврокубках. Но неизвестно, кому именно принадлежит такая идея.

Напомним, после завершения второго этапа УПЛ (в котором команды будут играть в верхней и нижней шестерках) должен пройти плей-офф за право сыграть в Лиге Европы. В первом одноматчевом раунде 5-е место примет 8-е, а 6-е сыграет с 7-м. Победители первого раунда разыграют путевку в еврокубки на поле команды, которая заняла более высокое место в турнирной таблице. Если путевка в ЛЕ достанется победителю Кубка Украины, то в плей-офф сыграют команды с 4-го по 7-е места.

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