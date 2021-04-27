Украинская Премьер-лига подводит итоги футбольного уходящего месяца. Помогают в этом болельщики.

Мирча Луческу (Динамо), Александр Рябоконь (Десна), Владимир Шаран (Александрия), а также Анатолий Бессмертный (Львов) являются претендентами на звание "Лучший игрок апреля УПЛ". Свой голос можно отдать на официальном сайте соревнований.

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В голосовании за топ-футболиста месяца принимают участие 8 игроков: Артем Бондаренко (Мариуполь), Андрей Тотовицкий (Десна), Владислав Кулач (Ворскла), Илья Забарный, Виталий Миколенко (оба – Динамо), Алексей Довгий (Львов), Владлен Юрченко (Заря) и Александр Бандура (Рух).

К слову, после 23-х туров УПЛ Динамо обеспечило себе досрочное чемпионство – впервые за 5 лет.

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