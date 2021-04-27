Українська Прем'єр-ліга підбиває підсумки футбольного місяця, що минає. Допомагають у цьому вболівальники.

Мірча Луческу (Динамо), Олександр Рябоконь (Десна), Володимир Шаран (Олександрія), а також Анатолій Безсмертний (Львів) є претендентами на звання "Найкращий гравець квітня УПЛ". Свій голос можна віддати на офіційному сайті змагань.

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У голосуванні за топ-футболіста місяця беруть участь 8 гравців: Артем Бондаренко (Маріуполь), Андрій Тотовицький (Десна), Владислав Кулач (Ворскла), Ілля Забарний, Віталій Миколенко (обоє – Динамо), Олексій Довгий (Львів), Владлен Юрченко (Зоря) та Олександр Бандура (Рух).

До слова, після 23-х турів УПЛ Динамо забезпечило собі дострокове чемпіонство – вперше за 5 років.

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