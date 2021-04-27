"Я мог бы держаться подальше от такого давления, но я не могу жить в таком мире. Это я. Я мог бы тренировать в Румынии, но мне нужно было противостояние на высшем уровне. Некоторые уже считают меня легендой. Я не согласен. Я не хочу быть легендой, я хочу жить!

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Если азарт и энтузиазм будут такими, как сейчас, то я не остановлюсь никогда. Никто не думал, что в моем возрасте у меня будет такой интерес. На первой конференции в Киеве я сказал, что моими большими поклонниками будут те, кто старше 70 лет. Моя победа – это также их победа. Я показал, что достичь успеха можно в любом возрасте", – цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.

К слову, киевляне уничтожили Ингулец в 23-м туре УПЛ (5:0) и оформили досрочное чемпионство – впервые за 5 лет.

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