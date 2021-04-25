Команда Луческу имела все шансы стать чемпионом Украины за 3 тура до финиша. Для этого нужно было одолеть соперника, на выезде набравшего только 6 очков в УПЛ. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ингулец на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Киевляне подходили к игре в хорошем настроении. Победная серия в Премьер-лиге насчитывала 7 туров. Благодаря же разгрому на поле Агробизнеса Динамо вышло в финал Кубка Украины, приблизив мечты о золотом дубле, а с учетом Суперкубка – и требле. Ингулец довольно успешно вел борьбу за выживание. Команда Лавриненко на 3 очка оторвалась от зоны вылета, хотя за последние 3 поединка набрала только 1 балл.

Динамо – Ингулец: онлайн-трансляция матча УПЛ

На 4 минуте первый же удар хозяев стал результативным. Де Пена подал с левого фланга, Забарный, который остался в чужой штрафной после розыгрыша углового, прошил Крынского. Дебютный гол 18-летнего защитника сборной Украины за Динамо. Киев продолжил доминировать возле периметра гостей. Беседин едва не расстрелял ворота с нескольких метров, но не почувствовал, куда отскочит снаряд. Классный розыгрыш штрафного на 12 минуте. Буяльский получил пас в разрез, и только своевременный вход Крынского не позволил забить. Впрочем, уже на 14-й другой стандарт довел преимущество Динамо до 2:0. Де Пена покатил пятой, Шапаренко закрутил на дальнюю штангу, где Беседин вколотил мяч в сетку.

Попов прошел далеко вперед, отдал на Миколенко. Защитник не позволил Беседину замкнуть острый прострел Виталия. Моментально пошла подача с угла поля под неистовый удар Де Пене с лета - Крынский эффектно потянул. Кендзера дальним пасом почти вывел форварда Динамо на свидание с голкипером, но Ингулец в последний момент отбился. Заслужил фулбек сборной Польши на "браво" от Луческу за это обострение. Защитники киевского клуба в ударе сегодня – острота впереди исходит от всего квартета. Гости привезли пенальти в середине первого тайма. Высокий прессинг Динамо сработал, вратарь сбил Буяльского. Однако после консультации с VAR (там у нас сегодня работает Монзуль) Балакин поменял свое решение – фол за пределами штрафной.

Цыганков опасный стандарт потерял, пробив над стенкой. Кендзера едва не подарил соперникам первый удар, неуклюже сыграв после банального кросса с фланга, но Томаш успел сам же и исправиться, а на 34 минуте создал убийственный момент для Шапаренко. Николаю никто не мешал пробить метров с 10 – вместо разгромного счета прямолинейный удар в блок. Роскошная стеночка Беседина с Миколенко. Виталий на скорости ворвался в штрафную, целился между ног голкиперу, однако Крынский в последнюю секунду задел круглого ногами.

Киев настолько расслаблено играет, что Бущан едва не завел мяч в свои ворота. Все намеки на момент от Ингульца – исключительно благодаря потере концентрации динамовцами. А так преимущество команды Луческу настолько колоссально, будто против них команда максимум 3 дивизиона: 10:1 по ударам. Шахтер в параллельной игре вообще проигрывает. Поэтому на 99% Динамо уже – чемпион Украины 2021. В перерыве Караваев и Андриевский заменили Кендзеру и Шапаренко. Александр мог забивать после подачи углового.

На старте второго тайма с третьей попытки Динамо довело счет до разгромного. Цыганков головой после подачи Де Пены во вратаря, Буяльский с добиванием в стойку, и Виктор все-таки пробивает Крынского. Еще несколько возможностей упускают динамовцы, веселая игра. Шепелев и Жерсон на 60 меняют улыбающихся Сидорчука с Де Пеной. Шепелев блестящим пасом из глубины вывел Жерсона на вратаря. Родригес дуэль проиграл, но Беседин подхватил и выкатил под удар Цыганкову. Виктор метров с 20 с рикошетом от защитника и перекладины вколотил круглого в ворота. Гармаш заменил Буяльского на 73 минуте.

Гармаш под удар Жерсону из-за пределов штрафной, 100500 сейв Крынская. На самом деле только восьмой. Попов после подачи Цыганкова с углового забивает 5-й, доводя счет до неприличного.