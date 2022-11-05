Обе команды имели серию неудачных матчей. Верес "насухо" проиграл 2 тура подряд, а Металлист 1925 не мог выиграть 4 – поражения чередуются с ничьими. Не помогает харьковчанам и приход на тренерский мостик дуэта Эдмар-Голодюк.

Старт очной встречи придал оптимизму Вересу. Плотный выстрел Клеца отразил Сидоренко, а уже на 10-й минуте Бычек сыграл рукой в ​​собственной штрафной – желтая карточка и пенальти. Тот же Клец сильным ударом по центру оформил свой 4 гол в чемпионате. Верес и без того не любит рваться в атаку, а тут сама ситуация позволяла делать ставку на защиту и контрвыпады.

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Металлисту 1925 понадобилось 20 минут, чтобы прийти в себя и создавать хоть какую-то остроту. На 34-й Чирук нанес хороший удар в нижний угол – Когут не дремал. С другой стороны, Клец своей пушкой хотел покалечить Мартынюка, но хавбек формальных хозяев успел защититься руками. Назначили штрафной на 9 метров поближе. В этот раз к мячу подошел Вовченко, однако даже не попал в ворота. Команды ушли отдыхать при счете 1:0 в пользу Вереса.

Подопечным Вирта еще раз удался фокус с голом в начале тайма. Не успели пройти и 3 минуты, а Александр Лебеденко уже завершал стремительную атаку обводным ударом. Команда начала качать воображаемого ребенка, намекая на замечательную весть в семье 33-летнего игрока.

Положение Металлиста 1925 выглядело откровенно безнадежным. Харьковчане не могли ничего придумать в атаке, а на 69-й минуте пропустили в третий раз. Курило неудачно подставился под удар Кучерова и не оставил шансов Сидоренко. Центрбек харьковчан реабилитировался, отдав отличную 40-метровую передачу на Русина. Ростислав одним элегантным касанием отправил мяч под дальнюю штангу – красиво, но нужно еще два.

Верес захотел таки громить соперника. На 90-й минуте гол организовали вышедшие на замену игроки. Станислав Шарай выкатил передачу на Сергийчука, тот убрал голкипера и с очень острого угла попал в ворота – 4:1. Победа позволила Вересу выскочить на четвертую строчку, приблизиться к Александрии на 3 очка, но у подопечных Гуры еще 2 матча в запасе. Металлист 1925 под руководством Эдмара продолжает крутое пике, упав уже на 10 место.

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