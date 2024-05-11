"Чего не хватило Динамо, чтобы победить Шахтер? Забитых голов. Угадал ли со стартовым составом? Я не знаю, угадал или не угадал. Результата, к сожалению, нет. Можно сказать, что не угадал. Был бы результат, не было бы того пенальти, или поставили бы штрафной на Буяльском – была бы совсем другая игра.

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Но мы понимали, что Шахтер – это хорошая команда, которая играет в атакующий футбол. Надо готовить не только игру впереди, но и игру в обороне. Обидно проигрывать такие матчи, которые решаются благодаря пенальти. Как по мне, он сомнительный. Тем более несколько таких моментов... Опять же фол на Буяльском, как я считаю. Но имеем то, что имеем. К сожалению, мы не досчитались очень много очков в первой части.

Что нужно Динамо сделать за лето, чтобы стать чемпионами? Много вещей, о которых можно говорить, о которых сложно говорить. После завершения сезона будет подготовка национальной команды к Евро-2024, также олимпийская сборная, сборные U-19, U-21. И очень много динамовцев будут готовиться в разных сборных. И нам надо понимать, как мы будем готовиться к следующему сезону, поскольку пока очень много вопросов.

Есть турнир, достаточно интересный, который организовывают для игроков, которые могут представлять олимпийскую сборную. Но, если посмотреть его расписание, до семи наших игроков могут быть приглашены для участия в нем сразу после завершения чемпионата Украины. Он завершится 17 июня, а наша команда должна собираться где-то в 20-х числах.

То есть, без паузы, без отдыха, без восстановления им нужно снова включаться в работу. Как их готовить в этом плане, я пока не представляю. Возможно, есть смысл никого никуда не отпускать, чтобы они хорошо отдохнули, начали нормально работать с командой и в хороших кондициях подошли к Олимпиаде, когда она начнется. Это мои мысли на сегодня.

Также вы знаете, что изменен формат еврокубков, есть игры в декабре, январе... Пока логистика для нас непонятна, но в голове мы держим много вещей. Как будет дальше, я пока не знаю", – приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

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