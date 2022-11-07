"Согласно календарю, в среду, 9 ноября, Верес должен был принимать Шахтер дома. Клуб ходатайствовал перед дирекцией УПЛ и Ровенской областной военной администрацией о возможности проведения этой игры с болельщиками – согласно требованиям безопасности военного положения.

"УПЛ – это самая смелая лига в мире": Верес призвал изменить Регламент, чтобы допустить зрителей на матчи

Впрочем, ввиду угрозы новых ракетных обстрелов соответствующего разрешения "красно-черные" пока не получили. Учитывая топовый статус поединка, клуб инициировал рокировку матчей в календаре. Итак, в 12-м туре чемпионата, 9 ноября, Верес сыграет выездной поединок против Шахтера. Зато матч 27-го тура второго круга чемпионата, который должен состояться весной следующего года, станет для ровенчан домашним", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, встреча между Вересом и Шахтером стартует в 15:00.

Верес разгромил Металлист 1925 и приблизился к зоне еврокубков – Эдмар не может исправить ужас харьковчан