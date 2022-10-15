"В этом году УАФ впервые полностью финансирует арбитраж – на уровне УПЛ, ПФЛ, женской лиги, юношеской. Мы разговаривали с клубами, и они видят, что в период войны некоторые вопросы логистического, человеческого обслуживания фургонов VAR решить просто невозможно. Поэтому было принято решение, что VAR за наш счет выделяется на центральный матч тура, определяемый Комитетом арбитров.

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Другие фургоны всегда готовы и ждут возможности обслуживать все матчи тура. Более того, мы ставим целью добавить четвертый фургон после войны, вероятно, в следующем чемпионате. Тогда мы точно сможем покрывать с VAR все матчи чемпионата", – заявил Павелко в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Ранее комментатор Виктор Вацко сообщил, что клубы в этом году могут отдельно "заказывать" себе VAR, однако эта роскошь будет стоить 5 тысяч евро за матч.

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