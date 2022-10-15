УПЛ надеется вернуться к "роскоши VAR" в следующем сезоне – количество фургонов должно увеличиться
Глава УАФ Андрей Павелко обещает вернуть широкое использование видеоассистента арбитра на матчах чемпионата Украины.
"В этом году УАФ впервые полностью финансирует арбитраж – на уровне УПЛ, ПФЛ, женской лиги, юношеской. Мы разговаривали с клубами, и они видят, что в период войны некоторые вопросы логистического, человеческого обслуживания фургонов VAR решить просто невозможно. Поэтому было принято решение, что VAR за наш счет выделяется на центральный матч тура, определяемый Комитетом арбитров.
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Другие фургоны всегда готовы и ждут возможности обслуживать все матчи тура. Более того, мы ставим целью добавить четвертый фургон после войны, вероятно, в следующем чемпионате. Тогда мы точно сможем покрывать с VAR все матчи чемпионата", – заявил Павелко в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
Ранее комментатор Виктор Вацко сообщил, что клубы в этом году могут отдельно "заказывать" себе VAR, однако эта роскошь будет стоить 5 тысяч евро за матч.
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