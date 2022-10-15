"Цього року УАФ вперше повністю фінансує арбітраж – на рівні УПЛ, ПФЛ, жіночої ліги, юнацької. Ми розмовляли з клубами, і вони бачать, що у період війни деякі питання логістичного, людського обслуговування фургонів VAR вирішити просто неможливо. Тому було ухвалено рішення, що VAR за наш кошт виділяється на центральний матч туру, який визначає Комітет арбітрів.

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Інші фургони завжди напоготові і чекають можливості обслуговувати всі матчі туру. Більше того, ми ставимо за мету додати четвертий фургон після війни, ймовірно, у наступному чемпіонаті. Тоді ми точно зможемо покривати з VAR всі матчі чемпіонату", – заявив Павелко у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Раніше коментатор Віктор Вацко повідомив, що клуби цього року можуть окремо "замовляти" собі VAR, однак ця розкіш буде коштувати 5 тисяч євро за матч.

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