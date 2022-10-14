Шахтер и Динамо узнали имя рефери, которая будет работать на их первом очном матче в сезоне.

Центральный матч 7 тура чемпионата Украины будет судить Екатерина Монзуль, сообщает сайт УАФ.

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На линиях ей помогут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, четвертый рефери – Анастасия Романюк. Именно на матч Шахтер – Динамо выделили систему VAR. За видеопомощь будут отвечать Андрей Коваленко и Семен Шлончак. Для Монзуль это будет четвертое Классическое в карьере – ранее две победы одержали дончане (3:1; 3:0) и одну киевляне (1:0).

Напомним, поединок Шахтер – Динамо должен пройти в воскресенье, 16 октября, на Арене Львов. Начало в 17:00. "Горняки" с 13 очками идут вторыми, у Динамо на 4 пункта меньше и только восьмая строчка.

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