Ведущий программы "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о гонорарах комментаторов, которые будут работать на матчах УПЛ.

Виталий Волочай – один из потенциальных комментаторов УПЛ ТБ / Фото из соцсетей

"На MEGOGO комментаторы, со слов Виктора Вацко, получали 750 грн за матч. На УПЛ ТВ гонорар будет в два-три раза больше.

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Условно человек зарабатывает две тысячи гривен за два часа, но надо понимать, что у комментатора всего три, четыре, пять матчей за месяц. Разве это много?" – рассказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, ранее Виктор Вацко назвал нескольких журналистов, которых рассматривают в качестве комментаторов на УПЛ ТВ (Виталий Волочай, Владислав Шалота, Роман Бебех, Михаил Спиваковский, Андрей Столярчук и Максим Гиленко).

К слову, запуском нового спортивного канала, УПЛ ТБ, будет заниматься 1+1 media distribution. Уже 23 февраля состоится официальная трансляция первого матча – поединка 18-го тура УПЛ, в котором ЛНЗ будет принимать Кривбасс.

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