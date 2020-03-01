Уотфорд – Ливерпуль: аутсайдер АПЛ победил лидера турнира впервые за 35 лет

Ливерпуль является настолько уникальной командой в нынешнем сезоне, что даже его поражение является историческим.

Уотфорд спустил Ливерпуль на землю в рамках 28-го тура АПЛ, забив сопернику три безответных мяча, – это первое поражение мерсисайдцев в нынешнем сезоне.

Уотфорд – Ливерпуль – 3:0 – видеообзор матча, который перечеркнул надежды команды Клоппа на "золотой сезон"

Стоит отметить, что хозяева пред поединком находились в зоне вылета (19-е место), таким образом, это впервые за 35 лет команда из последней тройки смогла обыграть лидера чемпионата Англии, сообщает Opta Sport. В 1985 году Лестер одолел Манчестер Юнайтед (3:0), который находился на первой строчке, и поднялся из зоны вылета.

Сейчас Уотфорд уже на спасительном 17-м месте.

Ливерпуль разгромно проиграл Уотфорду, сенсационно потерпев первое поражение в чемпионате