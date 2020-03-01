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Уотфорд – Ливерпуль: аутсайдер АПЛ победил лидера турнира впервые за 35 лет

08:54 44 Читати українською
Уотфорд – Ливерпуль: аутсайдер АПЛ победил лидера турнира впервые за 35 лет
Уотфорд – Ливерпуль / Фото ФК Уотфорд

Ливерпуль является настолько уникальной командой в нынешнем сезоне, что даже его поражение является историческим.

53’ Исмаила Сарр
60’ Исмаила Сарр
73’ Трой Дини
 
53’ Исмаила Сарр
60’ Исмаила Сарр
73’ Трой Дини

Уотфорд спустил Ливерпуль на землю в рамках 28-го тура АПЛ, забив сопернику три безответных мяча, – это первое поражение мерсисайдцев в нынешнем сезоне.

Уотфорд – Ливерпуль – 3:0 – видеообзор матча, который перечеркнул надежды команды Клоппа на "золотой сезон"

Стоит отметить, что хозяева пред поединком находились в зоне вылета (19-е место), таким образом, это впервые за 35 лет команда из последней тройки смогла обыграть лидера чемпионата Англии, сообщает Opta Sport. В 1985 году Лестер одолел Манчестер Юнайтед (3:0), который находился на первой строчке, и поднялся из зоны вылета.

Сейчас Уотфорд уже на спасительном 17-м месте.

Ливерпуль разгромно проиграл Уотфорду, сенсационно потерпев первое поражение в чемпионате

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