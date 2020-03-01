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Уотфорд – Ліверпуль: аутсайдер АПЛ переміг лідера турніру вперше за 35 років

08:54 431 Читать на русском
Уотфорд – Ліверпуль: аутсайдер АПЛ переміг лідера турніру вперше за 35 років
Уотфорд – Ліверпуль / Фото ФК Уотфорд

Ліверпуль є настільки унікальною командою у нинішньому сезоні, що навіть його поразка є історичною.

53’ Ісмаїла Сарр
60’ Ісмаїла Сарр
73’ Трой Діні
 
53’ Ісмаїла Сарр
60’ Ісмаїла Сарр
73’ Трой Діні

Уотфорд спустив Ліверпуль на землю в рамках 28-го туру АПЛ, забивши супернику три м'ячі без відповіді, – це перша поразка мерсисайдців у нинішньому сезоні.

Уотфорд – Ліверпуль – 3:0 – відеоогляд матчу, який перекреслив надії команди Клоппа на "золотий сезон"

Варто відзначити, що господарі перед поєдинком перебували у зоні вильоту (19-те місце), таким чином, це вперше за 35 років команда з останньої трійки змогла обіграти лідера чемпіонату Англії, повідомляє Opta Sport. У 1985 році Лестер здолав Манчестер Юнайтед (3:0), який перебував на першій сходинці, та піднявся із зони вильоту.

Зараз Уотфорд вже на рятівному 17-му місці.

Ліверпуль розгромно програв Уотфорду, сенсаційно зазнавши першої поразки в чемпіонаті

blog_ava
Пляшка шампанського під провал вічного суперника – Невілл ефектно відсвяткував першу поразку Ліверпуля в АПЛ
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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Уотфорд - Ліверпуль Рекорди Уотфорд Уотфорд
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