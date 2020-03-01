Уотфорд – Ліверпуль: аутсайдер АПЛ переміг лідера турніру вперше за 35 років

Ліверпуль є настільки унікальною командою у нинішньому сезоні, що навіть його поразка є історичною.

Уотфорд спустив Ліверпуль на землю в рамках 28-го туру АПЛ, забивши супернику три м'ячі без відповіді, – це перша поразка мерсисайдців у нинішньому сезоні.

Уотфорд – Ліверпуль – 3:0 – відеоогляд матчу, який перекреслив надії команди Клоппа на "золотий сезон"

Варто відзначити, що господарі перед поєдинком перебували у зоні вильоту (19-те місце), таким чином, це вперше за 35 років команда з останньої трійки змогла обіграти лідера чемпіонату Англії, повідомляє Opta Sport. У 1985 році Лестер здолав Манчестер Юнайтед (3:0), який перебував на першій сходинці, та піднявся із зони вильоту.

Зараз Уотфорд вже на рятівному 17-му місці.

Ліверпуль розгромно програв Уотфорду, сенсаційно зазнавши першої поразки в чемпіонаті