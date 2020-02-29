Кристал Пэлас минимально переиграл Брайтон: 28-й тур АПЛ, суббота

Брайтон дома уступил Кристал Пэласу в рамках 28-го тура АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии, 28-й тур

Брайтон – Кристал Пэлас – 0:1

Голы: Айю, 70

Борнмут – Челси – начало в 17:00

Вест Хэм – Саутгемптон – начало в 17:00

Ньюкасл – Бернли – начало в 17:00

Уотфорд – Ливерпуль – начало в 19:30

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Брайтон принимал дома Кристал Пэлас. Уже на 11-й минуте голкипер хозяев поразил зрителей прекрасным сейвом, не дав Куяте открыть счет в матче. Команды продолжили игру от обороны, активизируясь на контратаках. Под занавес тайма форвард Брайтона Марч упустил стопроцентный момент, не попав в ворота с нескольких метров.

Во втором тайме команды вели игру с переменным успехом, но забить удалось гостям. Бентеке отдал прекрасную разрезную передачу, которую в касание замкнул Айю – 0:1. "Чайки" пытались отыграться, но ворота хозяев в этом матче остались неприступной крепостью. Благодаря этой победе Кристал Пэлас с 36-ю очками поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы, а Брайтон с 28-ю пунктами остался на 15-й.

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