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Уотфорд – Ливерпуль – 3:0 – видеообзор матча, который перечеркнул надежды команды Клоппа на "золотой сезон"

22:17 145 Читати українською
Уотфорд – Ливерпуль – 3:0 – видеообзор матча, который перечеркнул надежды команды Клоппа на "золотой сезон"
Уотфорд – Ливерпуль – 3:0 – видеообзор матча

Ливерпуль сенсационно уступил Уотфорду (0:3) в матче 26 тура АПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

53’ Исмаила Сарр
60’ Исмаила Сарр
73’ Трой Дини
 
53’ Исмаила Сарр
60’ Исмаила Сарр
73’ Трой Дини

Лидер АПЛ явно не настроился на матч, нанеся всего один удар в створ ворот до перерыва. Уотфорд атаковал качественнее, однако до определенного момента "шершням" также не везло. Все изменил второй тайм.

Ливерпуль разгромно проиграл Уотфорду, сенсационно потерпев первое поражение в чемпионате

Сенегалец Исмаила Сарр сначала воспользовался удобным пасом Дукуре на пустые ворота, а через 6 минут уверенно реализовал рандеву с Алиссоном. Ливерпуль так и не оправился после двойного удара, более того, "красные" пропустили и третий гол от Дини. Команда Клоппа сенсационно уступила борцу за выживание и попрощалась с надеждами на сезон без поражений в АПЛ.

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Видеоновости Уотфорд - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль Англия Уотфорд Уотфорд
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