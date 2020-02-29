Уотфорд – Ливерпуль – 3:0 – видеообзор матча, который перечеркнул надежды команды Клоппа на "золотой сезон"

Ливерпуль сенсационно уступил Уотфорду (0:3) в матче 26 тура АПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Лидер АПЛ явно не настроился на матч, нанеся всего один удар в створ ворот до перерыва. Уотфорд атаковал качественнее, однако до определенного момента "шершням" также не везло. Все изменил второй тайм.

Ливерпуль разгромно проиграл Уотфорду, сенсационно потерпев первое поражение в чемпионате

Сенегалец Исмаила Сарр сначала воспользовался удобным пасом Дукуре на пустые ворота, а через 6 минут уверенно реализовал рандеву с Алиссоном. Ливерпуль так и не оправился после двойного удара, более того, "красные" пропустили и третий гол от Дини. Команда Клоппа сенсационно уступила борцу за выживание и попрощалась с надеждами на сезон без поражений в АПЛ.