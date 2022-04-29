Программу 32-го тура Бундеслиги открывал поединок в Берлине между Унионом и Гройтер Фюртом. Хозяева в случае победы поднялись бы на пятую позицию, да и до зоны ЛЧ им не хватало всего четырех пунктов – в таких условиях терять очки столичной команде не хотелось. Тем более что гости шли на дне турнирной таблицы, имея за плечами 9-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате.

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Конечно, Унион выступал фаворитом, только на поле этого не было заметно. "Трилистники" доминировали в первом тайме, нанеся семь ударов по воротам (против одного по собственным) и держа мяч 55% игрового времени. Уже на 17-й минуте Рашль мог вывести Гройтер Фюрт вперед сильным выстрелом из-за пределов штрафной, однако берлинцев спасла перекладина. На 33-й же гости добились своего: после подачи со стандарта Хргота подхватил отскок и пробил с правого угла штрафной – точно в дальнюю девятку! 0:1.

Отдыхать футболисты отправились при минимальном преимуществе "зеленых".Во втором же тайме Унион таки проснулся, захватив инициативу, однако к 70-м минутам из опасных моментов можно было вспомнить только удар Авоньи после вторжения на левый край штрафного. Он оказался слишком слаб. В общем, в этот период встречи хозяева произвели всего 3 выстрела по воротам.

Гройтер Фюрт уверенно держал оборону, но "трилистники" сами отняли у себя победу. На 72-й минуте они разыграли "от ворот" через пас голкипера на ближнего – им оказался Виргевер. Ничего не предвещало беды, однако защитник неожиданно пошел в обыгрыш прямо перед пустыми воротами. Михель, едва появившись на поле, отобрал мяч и сравнял счет. 1:1.

Чего-то лучшего Унион и Гройтер Фюрт в данном матче уже не придумали. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью, в результате которой берлинцы упустили шанс обойти Фрайбург. Столичный коллектив, набрав 51 очко, пока держится шестым. "Трилистники" уже вылетели из Бундеслиги.

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