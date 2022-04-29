Програму 32-го туру Бундесліги відкривав поєдинок у Берліні між Уніоном та Гройтер Фюртом. Господарі у випадку перемоги піднялися б на п'яту позицію, та і до зони ЛЧ їм не вистачало всього чотирьох пунктів – в таких умовах втрачати очки столичній команді не хотілося. Тим паче, що гості йшли на дні турнірної таблиці, маючи за плечима 9-матчеву безвиграшну серію в чемпіонаті.

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Звісно ж, Уніон виступав фаворитом, от тільки на полі цього не було помітно. "Трилисники" домінували в першому таймі, завдавши сім ударів по воротах (проти одного по власних) і тримаючи м'яч 55% ігрового часу. Вже на 17-й хвилині Рашль міг вивест Гройтер Фюрт уперед сильним пострілом з-за меж карного майданчика, однак берлінців врятувала поперечина. На 33-й же гості таки добилися свого: після подачі зі стандарту Хргота підхопив відскок і пробив з правого кута штрафного – точно в дальню дев'ятку! 0:1.

Відпочивати футболісти відправились за мінімальної переваги "зелених". В другому ж таймі Уніон таки прокинувся, захопивши ініціативу, однак до 70-х хвилин із небезпечних моментів можна було пригадати тільки удар Авоньї після вривання на лівий край штрафного. Він виявився занадто слабким. Загалом, в цей період зустрічі господарі провели всього 3 постріли..

Гройтер Фюрт впевнено тримав оборону, але "трилисники" самі відібрали в себе перемогу. На 72-й хвилині вони розіграли "від воріт" через пас голкіпера на ближнього – ним виявився Віргевер. Нічого не віщувало біди, однак захисник несподівано пішов у обіграш прямо перед порожніми воротами. Міхель, тільки-но з'явившись на полі, відібрав м'яч і зрівняв рахунок. 1:1.

Чогось кращого Уніон та Гройтер Фюрт у даному матчі вже не вигадали. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию, внаслідок якої берлінці втратили шанс обійти Фрайбург. Столичний колектив, набравши 51 очко, поки що тримається шостим. "Трилисники" ж вже вилетіли із Бундесліги.

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