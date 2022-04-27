Нюрнберг решил продать Шуранова. Клубу нужны деньги, чтобы компенсировать коронавирусные потери, а выход в Бундеслигу отдаляется. Нюрнберг просит зау 20-летнего форварда 5 миллионов евро плюс бонусы, сообщает Bild.

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Руководство клуба уже уведомило представителей Шуранова о подготовке летнего трансфера, а сам Эрик начал усиленное изучение английского языка.

Проблема в том, что в последние месяцы Шуранов очень редко выходит в стартовом составе Нюрнберга и получает мало игрового времени. Тренер Нюрнберга находит критические слова в адрес Эрика, в активе которого 11 голов во второй Бундеслиге.

Напомним, Эрик Шуранов получал вызовы в сборные Украины разных возрастов – от U-17 до "молодежки". Впрочем, год назад нападающий принял приглашение в сборные Германии и стабильно играет за тамошнюю команду U-21.

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